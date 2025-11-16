【新華社東京11月16日】日本の高市早苗首相が国会で「台湾有事」を巡り、日本が集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」になり得ると答弁したことに、複数の国会議員が発言の撤回を求めている。「しんぶん赤旗」は15日、日本共産党の山添拓議員が14日の記者会見で、高市首相の国会答弁が日中両国の緊張関係を高め、相互不信を招いていると指摘し、「これ以上、日中関係を悪化させないために発言を取り消し、撤回すべきだ」と