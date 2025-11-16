【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 2−0 ガーナ代表（11月14日／豊田スタジアム）【映像】佐野海舟の「鉄壁すぎる守備」日本代表のMF佐野海舟の見事なボール回収が話題となっている。日本代表は11月14日、国際親善試合でガーナ代表を2−0で撃破。MOM級の活躍を披露したのが、ダブルボランチの一角でスタメン出場した佐野だ。先制点を演出した16分のシーンをはじめ、攻守で圧巻のインテンシティーを発揮した。何よりも