現在放送中のTBS系 日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』で主演をつとめる妻夫木聡が、自身のInstagramにて、Snow Man・目黒蓮とのドラマ撮影現場でのオフショットを公開した。 写真＆動画：妻夫木聡が投稿した、21年ぶりに訪れた思い出の地での“オレンジデイズごっこ” with 目黒蓮（全3投稿） ■目黒蓮と『オレンジデイズ』ごっこ 妻夫木は「オレンジデイズごっこ」というメッセージとともに、4点の写真と動画を