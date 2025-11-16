筆者の友人は義母のある行為と発言でモヤモヤがたまっていました。しかし、息子さんが放った言葉で気付いたのです！ 一体何があったのか？ 義母の行為にモヤモヤ 息子はキックバイクを自分だけで使い、大切にしてボロボロになるまで乗り続けました。当たり前のことに、息子の発言で気付かされたお話です。 【体験者：40代・女性主婦、回答時期：2025年9月】 ※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライ