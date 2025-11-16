お笑いトリオ・インスタントジョンソンのじゃいが、【WIN5】で立て続けに的中させ、SNSで話題となっている。【写真】買い方にも反響…約1200万円の払い戻し画面も公開じゃいのオンラインサロン【じゃいサロン】のX公式アカウント「じゃいサロン運営事務局」が、きのう15日に投稿した内容によると、「10月中3回のWIN5的中に引き続き!!なんと!!本日も!!WIN5的中」と報告。「約18万円が1,200万超えにこれは夢ではなく現実です」