きょう（11月16日）夕方、熊本県御船町の小学校の前で、横断歩道を渡っていた男子児童が軽乗用車にはねられ意識不明の重体です。 【関連記事の画像】熊本市の“危険な通学路” 駅までの抜け道か自治会の対策 きょう午後5時ごろ、御船町陣の町道交差点で、「小学生の男の子が車の下敷きになっている」と近くに住む人から119番通報がありました。 警察によりますと、この事故で6歳の男子児童が頭を強く打ち、病院に運ばれました