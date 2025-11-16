反政府集会で演説する退役した元フィリピン海軍大佐＝16日、マニラ（共同）【マニラ共同】汚職疑惑を巡り政治不信が強まるフィリピンで16日、マルコス大統領の辞任を求める反政府集会が、マニラの軍本部が入る施設横の公道で開かれた。退役した元海軍大佐がステージに上がり「兵士たちよ、われわれと共に行動しよう」と呼びかけた。制服組トップの参謀総長を務めた男性も参加。報道陣にマルコス氏は自主的に辞任すべきだと主張し