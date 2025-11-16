日弁連が入る建物＝東京都千代田区全国の地方裁判所の支部管内に事務所を置く女性弁護士が0人か1人の地域（ゼロワン地域）が、今年4〜8月時点で、全203支部のうち少なくとも38道府県の102支部あることが16日、共同通信の調査で分かった。約5割に当たり、女性弁護士の絶対数が少ない中、特に地方で不足している現状が浮き彫りになった。女性同士でなければ相談しづらい性被害やドメスティックバイオレンス（DV）などの事案に対応