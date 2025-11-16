聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第２日の１６日、競技が本格的に始まり、柔道女子５２キロ級の岸野文音（紀陽ビジネスサービス）が今大会の日本勢第１号となる銅メダルに輝いた。男子７３キロ級の蒲生和麻（ＪＲ東日本）も銅を獲得。２大会ぶりの優勝を目指すバレーボール女子の日本は１次リーグ初戦を白星で飾った。サッカー男子１次リーグＡ組の日本はメキシコを７―０で破っ