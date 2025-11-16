東海大相模の細田（左）と桐蔭学園の古賀第１０５回全国高校ラグビー大会県予選は１６日、ニッパツ三ツ沢球技場でブロック決勝２試合が行われ、桐蔭学園と東海大相模が優勝した。桐蔭学園は日大藤沢に７８―７で大勝して３年連続２３度目の優勝。東海大相模は関東六浦を４０―１０で下し、３年ぶり１１度目の優勝を果たした。桐蔭学園と東海大相模は１２月２７日、大阪・花園ラグビー場で開幕する全国大会に出場する。今大会