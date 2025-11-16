猫が呼んでいるときのサイン4つ 猫は人間に対しても「猫同士のコミュニケーション方法」をとるため、私たち飼い主には少しわかりにくいところがあります。しかし、飼い主がそれを理解できれば、愛猫とのやり取りはもっとスムーズにいくかもしれません。 うっかり見落としがちな猫が呼ぶときのサインに注目してみましょう。 1.仰向けに寝てこちらを見る 猫が仰向けに寝ておなかを見せているのは、安心できる