ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国野球日本代表「侍ジャパン」は16日、東京ドームで強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第2戦に臨んだ。韓国の監督に寄り添う人物に、ネットが熱い視線を注いでいる。侍ジャパンが11-4で勝利した15日の第1戦、韓国のリュ・ジヒョン監督が判定を巡って球審と話す際、若い男性が寄り添っていた。監督付きマネジャーのパク・トギョルさんで、英語も堪能。大リー