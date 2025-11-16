Perfume・あ～ちゃんが15日、自身のインスタグラムを更新し、婚姻届を公表。かしゆか、のっちが証人だったことを明かした。 【写真】3人そろって、婚姻届です幸せしかない尊い3ショット あ～ちゃんは11月11日にインスタで結婚を発表したばかりだった。「この度、一般男性と結婚しました」と報告。「昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応