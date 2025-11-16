Mireiはあの日、この言葉に救われた！-第13話- 来世は他人がいい編 11月13日から3日間、AMミュージカル『リリィ』に出演させていただいた。 稽古期間から本番まで、本当に時間が過ぎるのが早かった。 ロスになるよ、といろんな人に言われるけど、きっとそうだろうなと思う。 河原絵里愛、エリア常務という役も、この作品も、座組のみなさまも、本当に全てが大好きで幸せな時間だった。 楽しいことはあっという間に過