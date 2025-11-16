¡ØÌ¼¤Ï¤¤¤¸¤á¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¤·¤í¤ä¤®½©¸ã/KADOKAWA¡ËÂè3²ó¡ÚÁ´17²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÌ¼¤Ï¤¤¤¸¤á¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤àÌ¼¤ÎÄÌ¤¦¾®³Ø¹»¤ÇÃË»Ò»ùÆ¸¤¬³Ø¹»¤Î²°¾å¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤¿¡£»ùÆ¸¤ÎÌ¾¤Ï»çÂ¼½Ó²ð¡£Ì¿¤³¤½¤È¤ê¤È¤á¤¿¤¬°ì»þ°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É½ÅÂÎ¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿°ä½ñ¤«¤é¤¤¤¸¤á¤ò¶ì¤Ë¤·¤¿¼«»¦Ì¤¿ë¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ä½ñ¤Ë¤Ï¤¤¤¸¤á¤Î²Ã³²¼Ô¤È¤·¤ÆÌ¼¡¦ÀÄ¶õ°«¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°«¤ÎÊì¡¦Íã¤ÏÌ¼¤òÌä¤¤µÍ¤á¤ë¤¬¡¢°«¤Ï