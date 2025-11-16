アルゼンチンのサッカー選手が、激しい乱闘騒ぎに巻き込まれ、車のキーが頭に突き刺さるという凄惨な負傷を負い、緊急手術のため病院に搬送された。この衝撃的な事件は、アルゼンチンのベラサテギで開催された女子サッカーのU-16の試合中に発生した。『THE Sun』が伝えている。被害に遭ったのは、CAジェネラル・ラマドリードに所属するMFジョナサン・スミスである。彼は、娘の試合を観戦に訪れていたが『El Grafico』によると、試