カルロ・アンチェロッティ監督率いるブラジル代表は15日国際親善試合として、セネガル代表と対戦。10月シリーズでは日本に大逆転を許し、敗北したことで同国代表には厳しい視線も送られたが、セネガル戦ではエステヴァン・ウィリアンとカゼミロのゴールで2-0の勝利を飾った。そんななか、英『Daily Mail』は「ブラジルが急速にワールドカップの真の優勝候補になりつつある理由」という見出しで、アンチェロッティ監督率いるチーム