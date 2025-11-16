今夏の移籍市場では4億5120万ポンド(約897億円)を投じ、フロリアン・ヴィルツら実力者を獲得したリヴァプール。新シーズンのプレミアリーグでは開幕から5連勝を成し遂げ、昨季に続く優勝が期待された。しかし、プレミア第6節クリスタル・パレス戦に敗れると、一気に崩壊。そこからは負けが続き、第11節終了時点で首位アーセナルとの勝ち点差は8ポイントにまで広がっている。好調時にはこの大型補強に対する批判は少なかったが、負