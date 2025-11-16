被爆80年の節目に核兵器廃絶と世界へのメッセージを発信しようと「長崎平和ハーフマラソン」が16日、長崎市で行われました。 ゼッケンには、平和へのメッセージが記されています。 被爆80年の節目を記念して行われた「長崎平和ハーフマラソン」。 （メットライフ生命 福島 太郎 執行役専務) 「この綺麗な長崎の街を平和のことを思いながら走ることはすごく意義のあること」 ゲストとして、バルセロナ