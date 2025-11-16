女流プロ雀士でモデルの岡田紗佳が、”制服姿”を披露し反響を呼んでいる。岡田は１６日に自身のインスタグラムで「明日１９：００〜フジテレビ『呼び出し先生タナカ』２時間ＳＰ！知りたがりストＳＰだよー！」と番組の告知をし、ブルーのリボンのブレザー制服姿を披露した。この投稿にファンからは「かわええ」「制服も似合いすぎ」などの声が寄せられている。