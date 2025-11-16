◆第５６回明治神宮大会第２日▽大学の部準々決勝青学大２―１佛教大（１６日・神宮）昨年に続く優勝を狙う青学大が初戦を突破した。中日がドラフト１位で指名したエース・中西聖輝投手（４年＝智弁和歌山）が先発し、佛教大打線に対し３安打１失点で完投。９番打者としては、４回裏２死三塁から先制の二塁内野安打を放った。２点をリードして完封目前だった９回表に１失点。なお２死二塁のピンチをしのいだ右腕は「勝ててよ