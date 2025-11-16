2023年の菊花賞馬で、昨年のジャパンCで2着同着だったドゥレッツァ（牡5＝尾関、父ドゥラメンテ）は登録したジャパンC（30日、東京）の鞍上にアレクシ・プーシャン（25＝フランス）を予定していることが16日、分かった。キャロットクラブが発表。