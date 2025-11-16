花園への出場権をかけた全国高校ラグビー県大会の決勝が16日に行われ、長崎北陽台と長崎北が激突しました。 両チーム無得点で迎えた後半。 長崎北陽台は16分に梁瀬選手、27分に村中選手がトライを決め12対0で勝ち、2年連続23回目の花園出場を決めました。 （長崎北陽台 山口 貴生 主将） 「きょうは絶対勝つぞと全員で話していたので（勝てて）本当に良かった。体を張り続けて60分間戦うことを花園でも出したい」