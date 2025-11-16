◆大相撲▽九州場所８日目（１６日、福岡国際センター）東十両５枚目・羽出山（はつやま・玉ノ井）が、東前頭１４枚目・竜電（高田川）をはたき込んで６勝目を挙げた。「はたき込んだが、勝ちは勝ち。もっといい内容で勝ちたかった」と振り返った。幕内で相撲を取るのは初めて。「（十両土俵入りから取組までは）普段よりも待つ時間が長かったが、特に影響はない。自分のペースで準備して、少し準備運動のタイミングをずらし