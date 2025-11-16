俳優の大原優乃（２６）、高野洸（２８）、日比美思（２７）が１６日、東京・竹芝ニューピアホールで、ダンス＆ボーカルユニット「Ｄｒｅａｍ５」として、デビュー１５周年を記念した１日限りの復活イベントを行い、昼夜公演で計１６００人を動員した。３人が集結するのは２０１６年１２月３１日の活動終了以来、約９年ぶりで、大原と日比は音楽ライブもそれ以来だが、「変わらない空気感。関係性が変わっていないことがすごく