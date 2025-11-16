◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」日本―韓国（１６日・東京ドーム）侍ジャパンの五十幡亮汰外野手が押し出しの四球をもぎとって、同点に追いついた。２―３の４回１死満塁、カウント３―１から最後は韓国３番手、チョ・ビョンヨンが投じた外角高めの１４６キロの直球をしっかりと見送り、小さく右拳に力を入れた。これで三塁走者の岸田が生還し同点。前日１５日の韓国戦同様、３点を奪われてからすぐに追いつい