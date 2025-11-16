◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」日本―韓国（１６日・東京ドーム）先発のマウンドに上がった中日・金丸夢斗投手が３回３安打３失点で降板した。最速は１５３キロ。２回まで快投ペースも、３回に韓国打線に攻略を許した。初回、２死から三塁内野安打を許したが、後続を１５０キロの直球で空振り三振に打ち取った。２回は先頭の５番打者を中飛、６番打者を遊邪飛とテンポ良く２アウトを奪うと、最後の打者をカウ