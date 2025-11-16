若い男性を中心に、高い人気を誇るサウナ。大人気のサウナ目当てに、旅行をする人も少なくありません。しかし、全国各地に人気の施設があるだけに、どこを訪れるべきか迷ってしまいますよね。そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナを紹介します。今回紹介するのは、福島県で人気の施設「MINATOYA SAUNA」です。※2025年11月時点で、Googleクチコミが500件以上、平均評価が4.0超えの銭湯