◆大相撲九州場所中日・大の里（はたき込み）玉鷲（16日、福岡国際センター）この日が41歳の誕生日だった東前頭4枚目の玉鷲（片男波部屋）が、横綱大の里をあと一歩まで追い詰め、館内を大いに沸かせた。7日目は横綱豊昇龍に激しい突き押しの応酬の末に惜敗。今回は右でおっつけて大の里を後退させると、土俵際でのど輪に移行して横綱をのけぞらせた。しかし、左にひらりと動いた大の里のはたきに屈した。きわどい勝負も、自