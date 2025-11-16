◎あすの全国の天気17日（月）は前線が通過する北日本や北陸で雨が降りそうです。北日本では風も強まり、大荒れの天気となるでしょう。北海道の日本海側北部では未明から明け方にかけて暴風に警戒してください。また、北海道は昼前にかけて大雨による低い土地の浸水などに十分ご注意ください。前線通過後は次第に冬型の気圧配置が強まり、この時期としては強い寒気が流れ込みそうです。北海道は雨が次第に雪に変わり、吹雪く所があ