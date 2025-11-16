ウクライナの国営ガス会社ナフトガスのセルヒー・コレツィキー最高経営責任者（ＣＥＯ）は、同国のガス施設に対するロシア軍の攻撃が激化したことを受け、冬季の需要に備えて約２０億ドル（約３０８０億円）相当のガスを輸入する見通しだと明らかにした。米紙ニューヨーク・タイムズが１５日、報じた。ウクライナでは家庭向けの暖房やコンロに使われる燃料の８割がガスだといい、コレツィキー氏は「輸入を急いでいる」と述べた