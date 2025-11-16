女優芦田愛菜（21）俳優岡田将生（36）が16日、大阪市内でアニメ映画「果てしなきスカーレット」（細田守監督、21日公開）の舞台あいさつに登壇した。父を殺された中世の王女スカーレットが復讐（ふくしゅう）の旅に出る物語。スカーレットを演じた兵庫県出身の芦田は「今日は来てくれてほんまにありがとー！楽しんでいってやー」と関西弁であいさつ。現代の日本人看護師・聖（ひじり）役の岡田は「大阪に来られてめっちゃうれし