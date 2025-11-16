格闘技イベント「ＯＮＥ１７３」（１６日、東京・有明アリーナ）でアトム級ムエタイ世界王座決定戦が行われ、吉成名高（２４）がヌンスリン・チョー・ケットウィナー（３０＝タイ）に５ラウンド（Ｒ）判定３―０で勝利し、初代王者に輝いた。吉成は８月２９日にタイで開催された「ＯＮＥＦｒｉｄａｙＦｉｇｈｔｓ１２２」でハマダ・アズマニを３ＲＴＫＯで下し、自身の連勝を３９に伸ばした。そしてこの日、新設された同王