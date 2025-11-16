◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」日本―韓国（１６日・東京ドーム）広島・佐々木泰内野手が反撃の口火を切る適時打を放った。０―３の４回、先頭・森下の二塁打と２つの四球で１死満塁として打席へ。カウント１―１から中前に適時打を放ち、三塁走者が生還。２点差に迫った。１５日の同戦でも２点適時打を放っており、２戦連続打点となった。