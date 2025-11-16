◆大相撲▽九州場所８日目（１６日、福岡国際センター）東前頭５枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）が２敗目を喫した。西同４枚目・若元春（荒汐）を右のど輪で押し込んで前に出たが、左を差されて後退。相手の得意な形となって押し倒された。若元春に先場所に続いて敗れ「立ち合いで攻めきりたかったけど、（左四つに）なっちゃいましたね。強かった」と肩を落とした。幕内３場所目は自己最高位の東前頭５枚目で臨んでいる。中日を