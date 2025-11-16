◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」日本―韓国（１６日・東京ドーム）侍ジャパンの阪神・森下翔太外野手がチーム初安打を放った。０―３の４回先頭、この回からマウンドに上がった左腕のオ・ウォンソクの１４７キロの直球を振り抜いた。打球は右中間に飛んでいく二塁打。余裕たっぷりに二塁に到達した背番号１はベース上でヘルメットをこするポーズで喜びを表現した。チームは韓国先発チョン・ウジュの前に３イニ