【その他の画像・動画等を元記事で観る】 サカナクションのフロントマン・山口一郎が、2026年3月に両国国技館で自身のイベント『山口一郎の遭遇』を開催することを発表した。 ■山口一郎の「個」の世界が両国国技館に広がっていく 今年、サカナクションとして約3年ぶりとなる新曲「怪獣」のリリースを皮切りに、追加公演を含む全36公演の全国ツアー『SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”』を完走。「怪獣」は各種チャ}