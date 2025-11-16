【その他の画像・動画等を元記事で観る】 星野源がプロデュースを務めるLE SSERAFIMの楽曲「Kawaii （Prod. Gen Hoshino）」のMVが、1000万回突破を突破した。 ■MVでは人気キャラ・マイメロディ＆クロミともコラボレーション 「Kawaii （Prod. Gen Hoshino）」は、6月24日にリリースされて7月9日にMVが公開。この曲が主題歌となっているNetflixシリーズ『My Melody & Kuromi』の本編映像も使用さ