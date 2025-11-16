【新華社東京11月16日】沖縄各地の反基地・反戦団体が14日、東京でシンポジウムを開き、日本政府が沖縄本島をはじめとする南西諸島などで軍備を拡張していることに懸念と疑問を示した。（記者/楊智翔、梁晨、李子越）