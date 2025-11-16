◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2025第2戦日本―韓国（2025年11月16日東京D）野球日本代表「侍ジャパン」の佐々木泰内野手（22＝広島）が16日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025」韓国戦に「7番・一塁」で先発出場。3点を追う4回に反撃の適時打を放った。3回に先発の金丸が3点を失った直後だった。チーム無安打のまま迎えた4回、先頭の3番・森下が相手2番手左腕のオ・ウォンソクから右中間を破る二塁打で出塁すると、