サッカー日本代表は16日、千葉市内で全体練習を行い、18日ボリビア戦（国立競技場）に向けて全26選手で調整した。ボリビア戦は森保一監督の国際Aマッチ100試合目の指揮となる節目の一戦。19年に森保監督の下でA代表デビューし、約半分の通算47試合に出場してきたMF久保建英（Rソシエダード）は「選手ができることはしっかり勝って終わること。いい思い出になるようにしたい」と大台到達に花を添えることを誓った。21年東京五輪