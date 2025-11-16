16日午後3時25分ごろ、秋田県鹿角市花輪小又の田んぼで、あおむけに倒れている身元不明の女性遺体が見つかった。頭や顔には引っかかれたり、かまれたりしたような傷があった。鹿角署はクマに襲われた可能性が高いとみて、身元の特定を進めるとともに死亡の経緯を調べる。署によると、女性は高齢とみられる。現場付近の果樹園では普段から、クマの目撃が相次いでいたという。農作業中の男性が発見し、110番した。