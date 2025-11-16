17日に延期されていた「日中共同世論調査」の発表が、中国側の要請で再び延期されたことがわかりました。「日中共同世論調査」は日本の民間団体「言論NPO」と中国が毎年、共同で実施しているもので、今年の発表は11月4日に行われる予定でしたが、中国側の意向で17日に延期されていました。「言論NPO」によりますと16日、中国側から再び延期するとの通告があり、その理由について「現状の日中関係の情勢を踏まえたもの」との説明が