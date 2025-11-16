サカナクションのフロントマンである山口一郎が、2026年3月に両国国技館で自身のイベント＜山口一郎の遭遇＞を開催することを発表した。サカナクションは今年、約3年ぶりとなる新曲「怪獣」のリリースを皮切りに全国ツアー＜SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”＞を完走。「怪獣」は各種チャートやストリーミングでも存在感を示し、今年を象徴する楽曲のひとつとなった。山口一郎としては、バンド活動と並行して、うつ病のリハビリとして