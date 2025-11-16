バレーボールの大同生命SVリーグは16日、川崎市スポーツ・文化総合センターなどで行われ、女子のNEC川崎はPFUを3―0で下して11勝目（1敗）を挙げた。姫路は岡山に、SAGA久光はAstemoにいずれもストレート勝ちし、ともに9勝3敗とした。男子は大阪BがJ愛知に、サントリーが日鉄堺に勝って、ともに7勝1敗。