部屋着感が出やすいスウェットトップスを、おしゃれに着こなすポイントは？ 大人女性らしく仕上げるなら、スタッフさんの素敵なコーデを参考にしてみて。程よく上品見えする【GU（ジーユー）】のスウェットトップスを使った、抜け感と上品さのバランスが絶妙なコーデを紹介します。 きれいめモノトーンで上品仕上げ 【GU】「パフスウェットプルオーバー」\1,290（税込・セ}