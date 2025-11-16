◆大相撲▽九州場所８日目（１６日・福岡国際センター）幕内・一山本（放駒）が３日ぶり勝利で４勝４敗とした。同・阿武剋（阿武松）を立ち合いから低く当たると一気に突いて押し出した。「今場所一番良かった。しっかり前にいけた」と笑顔をみせた。五分の星に戻し「ここから初日だと思って頑張る」と前を向いた。九州場所は昨年勝ち越し、２３年に敢闘賞、２１年に十両優勝した。だが１９年に２敗１３休と苦しんだことも