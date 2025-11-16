２０１６年に活動終了したダンス＆ボーカルユニット「Ｄｒｅａｍ５」のデビュー１５周年イベントが１６日、東京・竹芝ニューピアホールで行われ、大原優乃、高野洸（あきら）、日比美思（みこと）が９年ぶりに一日限定で集結した。昼夜２公演で計１６００人を動員。６曲を披露した。アニメ「妖怪ウォッチ」のエンディングテーマで、１４年に大ヒットした「ようかい体操第一」では観客が総立ちで踊り、場内の熱気が急上昇した。