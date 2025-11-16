ダンス＆ボーカルグループDream5の大原優乃（26）高野洸（28）日比美思（27）が16日、都内で「Dream5 15th Limited Event 2025」を開いた。2016年（平28）12月31日の活動終了以来、9年ぶりとなる1日限りの復活ステージで「ようかい体操第一」「学園天国」「僕らのナツ!!」など全6曲を熱唱した。ステージに登場した3人は「1日限りの復活。一緒に楽しみましょう」とファンに呼びかけた。大原は「小学4年でデビューしましたが、26歳に