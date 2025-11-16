◆大相撲▽九州場所８日目（１６日、福岡国際センター）東十両１１枚目・玉正鳳（片男波）が、西十両８枚目・風賢央（押尾川）をはたき込んで、６勝目を挙げた。「捕まえても良かったが、やることをやるだけなので」と振り返った。現在、片男波部屋に所属する力士は自身と玉鷲と西序二段６６枚目・玉の寅の３人。玉鷲とその付け人を務める玉の寅は幕内後半戦まで会場にいるため、十両の取組を終えた玉正鳳は、一足先に福岡・